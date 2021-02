Il Porto in testa e il Boavista in coda: il derby divide una intera città

L'Estádio do Dragão sarà questa sera il palcoscenico della partita più attesa del 19esimo turno del campionato portoghese, che vedrà, faccia a faccia, FC Porto e Boavista. Per entrambe le squadre di Oporto è vietato perdere punti.

Derby di Oporto bollente, con il Porto secondo a otto punti dalla capolista Sporting Lisbona. Dal canto loro gli scacchisti del Boavista hanno ottenuto una sola vittoria nelle nove partite in cui sono stati allenati da Jesualdo Ferreira, sono nella penultima posizione in classifica, con 14 punti, quindi devono iniziare ad alzarsi sui pedali per scappare dalla zona retrocessione. Un derby Invicta che è, dunque, "frizzante", ancor di più se si tiene conto che arriva dopo una settimana in cui i campioni uscenti del Porto sono stati coinvolti in numerose polemiche derivate dall'arbitraggio in coppa del Portogallo contro il Braga.