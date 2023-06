Derby della Mole, nascono a Torino via Ferrini e via Boniperti: omaggiati gli storici capitani

Ferrini, il giocatore con più presenze in maglia granata (566 con 54 gol da centrocampista), è scomparso prematuramente per un ictus nel 1976. Da una leggenda all'altra. Boniperti ha ricoperti tutti i ruoli possibili alla Juventus. Prima calciatore, poi allenatore e infine presidente. In bianconero Boniperti ha realizzato 185 gol in 465 presenze in tutte le competizioni. Al Villaretto si giocherà l'ennesimo derby della Molte nel nome di due storici capitani come Ferrini e Boniperti.