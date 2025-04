La redazione di "DerbyDerbyDerby.it" ha intervistato in esclusiva Yannick Huber, giornalista della Bild, che ha analizzato da vicino il Klassiker tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund

Stefano Sorce 11 aprile - 16:29

Bayern-Dortmund è la partita per eccellenza nel cuore pulsante della Germania, dove il calcio è più di una passione, ma una vera e propria dichiarazione d’amore. Le due squadre, sabato 12 aprile alle ore 18.30, si preparano a scrivere un nuovo capitolo della loro storica rivalità. Due cuori che battono al ritmo di un calcio che emoziona, che sfida i limiti e i sogni di milioni di tifosi. Il Bayern, dopo aver perso in casa contro l'Inter nei quarti di finale di Champions League, si trova ora a fronteggiare un ritorno delicato da giocare a Milano, stadio San Siro. Ma non è solo l’Europa a chiamare, perché la forza dei bavaresi è fatta di esperienza, di resilienza, e di una difesa che, seppur messa alla prova, rimane uno dei pilastri del loro cammino.

Dall’altro lato, il Borussia Dortmund, che nella sua ultima sfida europea contro il Barcellona ha subito una sconfitta pesante, sogna di risollevarsi. Quel 4-0 subito dai catalani è ancora una ferita aperta, ma la voglia di riscatto è forte, come il cuore che batte ogni volta che i gialloneri scendono in campo. Con la Champions che sembra sfuggire di mano, Dortmund ha la speranza di reagire, di ritrovare la grinta che li ha portati a brillare nei momenti più difficili.

La prossima sfida in Bundesliga non sarà solo un confronto tra due squadre, ma un duello di cuore, di ambizioni e di sogni infranti o rinati. La passione per il gioco, l’amore per la competizione, e la speranza di rivincita saranno gli ingredienti di una partita che promette di non lasciare indifferenti. Bayern-Dortmund , ognuno con le proprie sfide da affrontare, si preparano a un’altra battaglia in un campionato che sa come riscaldare le emozioni.

Per analizzare meglio la situazione dei gialloneri, in previsione di Bayern-Dortmund, e le loro prospettive in vista di questo match cruciale, abbiamo avuto il privilegio di parlare con Yannick Huber, giornalista della Bild, uno dei massimi esperti del club allenato da Niko Kovac. Huber, che segue da vicino le sorti della squadra, ci ha offerto uno spunto interessante su come il Borussia stia vivendo questo momento delicato, tra la necessità di una reazione immediata e la ricerca di una nuova identità.

La pesante sconfitta per 4-0 contro il Barcellona ha sicuramente lasciato il segno. Secondo te, quali sono state le ragioni principali di quel crollo? È stato più un problema tattico o anche mentale?

"Prima di tutto, c'era una netta differenza di qualità tra Borussia Dortmund e Barcellona. Il BVB semplicemente non è stato all'altezza dei catalani. Recentemente, il Dortmund sembrava più sicuro con una difesa a tre, ma secondo me non è stato questo il motivo decisivo. Soprattutto, come ha sottolineato anche Niko Kovac, i giocatori hanno commesso troppi errori nei passaggi".

Come ha reagito la squadra dopo quella partita? Qual è l'umore generale negli spogliatoi prima della trasferta a Monaco?

"L'umore era ai minimi storici. Prima di Bayern-Dortmund, è stata effettuata un'analisi video approfondita. Quello che conta ora sono i valori di Kovac: difesa intensa, chiusura delle linee di passaggio, disciplina e passione. A Monaco, probabilmente il tecnico croato giocherà di nuovo con una difesa a tre, con gli esterni Adeyemi e Gittens a rischio di panchina".

La corsa del Dortmund in Bundesliga è stata abbastanza altalenante. Cosa pensi ci sia alla base di questo? Ci sono problemi strutturali o si tratta più di una questione di mentalità?

"La mancanza di mentalità è un enorme problema. La squadra ha pochi calciatori che hanno già vinto qualcosa e quasi nessun è un vero leader. La gestione è stata recentemente caratterizzata da lotte di potere. È completamente incerto chi continuerà nella prossima stagione. In generale, al Borussia Dortmund manca un'identità chiara e uno stile di gioco negli ultimi anni. Ogni allenatore aveva le proprie idee, ogni dirigente aveva idee diverse sui trasferimenti. È chiaro che queste cose non potevano adattarsi insieme".

Parlando di Kovac, come valuti il suo lavoro al Dortmund finora? Che tipo di identità ha dato alla squadra e dove pensi che debbano ancora migliorare?

"I dirigenti apprezzano il suo lavoro. Con la sua passione, intensità, aggressività, disciplina e, soprattutto, una grande attenzione alla forma fisica, ha stabilizzato la squadra per un po'. Kovac può avere un buon futuro al Borussia Dortmund, a condizione che il club si impegni a lungo termine per completare al meglio la squadra. Ma è anche incerto se il tecnico croato rimarrà allenatore nella prossima stagione. Il trend attuale, però, è positivo".

Il Bayern, nonostante la sconfitta contro l'Inter, è in buona forma al momento. Che tipo di prestazione ti aspetti dal Dortmund sabato? E quale potrebbe essere la chiave per mettere in difficoltà la squadra di Kompany?

"Kovac ha detto che Bayern e Barcellona sono sullo stesso livello. Secondo me, sarà estremamente difficile per il BVB. Certo, la squadra è scossa dopo la sconfitta per 4-0, ma anche il Bayern visto contro l'Inter è abbastanza vulnerabile in una settimana intensa. Se la squadra gioca con disciplina, Bayern-Dortmund può finire in pareggio".

Il ritorno contro il Barcellona si avvicina. Pensi che Kovac possa ruotare la rosa per fare riposare alcuni giocatori chiave? E quanto potrebbe pesare quella partita europea sulla testa dei giocatori?

"Domanda difficile. Penso che Kovac per Bayern-Dortmund si affiderà almeno inizialmente ai titolari, per non dare l'impressione che abbiano già gettato la spugna. La mia ipotesi è che farà qualche sostituzione presto nella partita".

Qual è la tua previsione per Bayern-Borussia Dortmund? Pensi che il BVB possa ottenere un risultato a Monaco o sarà un'altra serata difficile?

"Come ho detto: il Dortmund ha bisogno di una prestazione estremamente disciplinata e, allo stesso tempo, di una giornata negativa da parte del Bayern Monaco. Il mio pronostico: Bayern-Dortmund 3-1".

Il Borussia Dortmund sta ancora lottando per un posto in Champions League in Bundesliga, ma è lontano dalla vetta. Realisticamente, qual è l'obiettivo principale della squadra per il resto della stagione?

"La Champions League è l'obiettivo desiderato. L'obiettivo realistico è la qualificazione per l'Europa League. Il Dortmund non può permettersi di subire troppe perdite economiche e un danno d'immagine ancora maggiore. La grande fortuna del Dortmund è la Coppa del Mondo per Club, che potrebbe finanziare il salvataggio della stagione andata male".

Chi vedi come un potenziale giocatore da protagonista in questo Bayern-Dortmund? C'è qualcuno che potrebbe davvero sorprendere o fare la differenza?

"Jamal Musiala di solito gioca nel Bayern Monaco, ma per sabato è infortunato. Olise e Kane sono sempre da tenere in considerazione, ovviamente. Carney Chukwuemeka potrebbe essere una sorpresa per il BVB".

C'è stato un giocatore al Dortmund che ti ha deluso quest'anno? E, al contrario, chi ti ha sorpreso positivamente, magari oltre le aspettative?

"Moltissimi giocatori hanno deluso. In prima linea Marcel Sabitzer, che non ha ancora segnato un gol ed è considerato un carattere estremamente difficile. E poi Julian Brandt, che ha scelto la maglia numero 10 ed è stato promosso vice-capitano. Non è riuscito a rispettare le aspettative di leadership".

Ti aspettavi una stagione del genere da Guirassy? È stato incredibilmente costante davanti alla porta. Pensi che la sua carriera proseguirà a suon di gol?

"Credo che in Guirassy, il Borussia Dortmund abbia davvero trovato una punta che continuerà a fare bene negli anni a venire. Si tratta di un giocatore anche molto altruista, è perfetto per il BVB. In Adeyemi e Gittens, il Dortmund ha due esterni che vanno tantissimo al tiro. Pertanto, Guirassy si abbina meglio con loro, rispetto, ad esempio, al suo predecessore Füllkrug, che si affidava maggiormente ai cross che difficilmente arrivavano".

E che dire di Chukwuemeka? Ti aspettavi una sua esplosione così presto e quanto pensi che sia diventato importante per la squadra?

"È difficile da dire, dato che ha giocato davvero una buona partita nella vittoria per 4-1 a Friburgo. Penso che abbia un potenziale eccezionale; è veloce e tecnicamente forte. Tuttavia, resta da vedere se riuscirà a mantenere la continuità sia nella forma fisica che nelle prestazioni. Se il Borussia Dortmund non si qualifica per l'Europa, non c'è possibilità di acquistarlo dopo la stagione. Senza l'Europa, il BVB non può permettersi l'opzione di acquisto da 30 milioni di euro".