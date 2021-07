Alaba si prende il “4” di Sergio Ramos: risolto il derby in casa Madrid

Presentato il neo acquisto di casa Real, che oltre a infiammare i tifosi fa suo il derby madrileno, quello della maglia di Ramos

Un derby interno in casa Real Madrid. E’ quello che vedeva coinvolti diversi giocatori per la fatidica maglia numero 4: quella indossata nientemeno che da Sergio Ramos. Maglia liberata dal difensore appena passato al PSG, che aveva scatenato la corsa al numero. Per dire, il Real aveva pensato addirittura al ritiro della maglia.

Niente ritiro dunque, perché l’ex Bayern Monaco (431 presenze nei bavaresi) mette tutti d’accordo e si prende il 4. “Sono molto felice di essere qui oggi, molto orgoglioso, e non vedo l’ora di indossare la maglia per iniziare a lottare per vincere. Hala Madrid!”. Queste le parole di Alaba, che si colloca a tutti gli effetti come il “nuovo Ramos” di casa Blancos.