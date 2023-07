Alisha Lehmann da record: è la prima donna sulla copertina della rivista SWM

La giocatrice-influencer e la sportiva svizzera più seguita al mondo. Un successo senza sosta per la 24enne attaccante dell'Aston Villa e della nazionale elvetica. Ora l'appuntamento con la storia: è la prima donna sulla copertina della rivista SWM

Sergio Pace Redattore

Una popolarità travolgente. Alisha Lehmann, attaccante dell'Aston Villa e della Svizzera, è ormai diventata un'icona social apprezzata in ogni settore. E tra campo, sponsor e servizi pubblicitari, per la bella e brava Alisha c'è anche spazio in copertina su SWM...

Un fenomeno social

Alisha Lehmann, nata 24 anni fa nella piccola Tagertschi, villaggio di campagna in Svizzera con 400 abitanti, ha scalato in breve tempo i piani alti della popolarità. Su Instagram la biondissima svizzera conta 13,7 milioni di follower. Numeri che posizionano la Lehmann al primo post delle giocatrici-influencer impegnate al Mondiale femminile in Australia e Nuova Zelanda per seguito sui social.

La sportiva svizzera più seguita al mondo, ora la copertina sulla rivista SWM

Ma non è finita qui. Nello scorso mese di febbraio Alisha è diventata la sportiva svizzera più seguita sui social, superando una leggenda come il tennista Roger Federer. La Lehmann, impegnata con la sua Nazionale ai Mondiali femminili in Australia e Nuova Zelanda (la Svizzera debutterà contro le Filippine), ha fatto la storia, diventando la prima donna a comparire sulla copertina della rivista SWM, che ha introdotto artisti e calciatori del calibro di Chris Brown, cantautore e produttore discografico americano, Trevoh Chalobah del Chelsea e John Stones del Manchester City.

La Lehmann ha lasciato tutti a bocca aperta. L'attaccante svizzera dell'Aston Villa ha sfoggiato un completo in pelle nera della MJ Jones Spiked Collection.

Sui social gli apprezzamenti dei numerosi fan di Alisha non si sono fatti attendere: "La First Lady di SWM...adoro", "Irreale".