Angel de Brito conferma che Wanda Nara andrà a Bailando 2023

Lady Icardi sarà presente a "Bailando 2023", il corrispettivo argentino di "Ballando con le stelle". Ma non come concorrente, il motivo è un altro...

Angel de Brito, giurato di Bailando 2023, il corrispettivo argentino di "Ballando con le stelle", ha ammesso tramite il proprio profilo Instagram che Wanda Nara sarà presente al noto dancing show per un motivo in particolare. De Brito ha attivato la casella delle domande su Instagram per rispondere alle varie curiosità degli utenti.

Tra questi, c'è stato qualcuno che ha chiesto se Lady Icardi sarà presente a Bailando 2023. De Brito ha risposto "Sì". Wanda Nara era già stata ospite come ballerina per una notte lo scorso anno. Ma l'ex conduttrice di MasterChef Argentina non farà parte del cast del programma. Il motivo della sua partecipazione è un altro. Wanda Nara, infatti, accompagnerà l'amico e stilista Kennys Palacios, lui sì concorrente di Bailando 2023. Al momento non si sa quando la showgirl tornerà in Argentina.