Caroline, la sorella di Casper Ruud incanta a Maiorca e fa impazzire i social

Se Casper Ruud può considerarsi un vero top player del tennis (ex numero 2 e attuale numero 4 ATP, 10 titoli 250 fin qui in carriera a quasi 25 anni), la sorella Caroline ha deciso di rubargli la scena con alcuni scatti a Maiorca da perdere il fiato...

Caroline Ruud è la sorella di Casper, 24enne tennista norvegese di Bærum, ex numero 2 della classifica ATP andato molto vicino a conquistare la vetta del ranking a inizio anno. Con le super prestazioni di Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, Ruud è sceso fino alla quarta posizione, ma il norvegese è considerato uno dei tennisti più forti della sua generazione.

Ad incantare i social, però, e a rubare temporaneamente la scena a Casper, ci ha pensato la bellissima e biondissima sorella Caroline. In questi giorni la ragazza ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni scatti che la ritraggono in vacanza a Maiorca assieme al fidanzato, Herman Kristensen.

Caroline ha completamente fatto impazzire i suoi follower con una foto in costume (completo color turchese) da far girare la testa. Il post è stato invaso da commenti entusiastici di alcuni fan: "Sposami", "Pagherei una fortuna per il tuo OnlyFans", "Che spettacolo", "Bellezza, perfezione e femminilità".