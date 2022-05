Champions, le leggende dell’Everton prendono in giro i rivali alla vigilia della finale col Real

Il derby di Liverpool non si ferma mai. Ecco l'ironia dei giocatori dell'Everton alla vigilia della finale di Champions fra Liverpool e Real Madrid...

Siamo alla vigilia della finale di Champions. Sabato 28 maggio infatti, a Parigi, è il giorno della grande sfida fra Real Madrid e Liverpool per la conquista del trofeo più importante. Una finale attesissima, non può essere altrimenti, e soprattutto in quel di Liverpool la tensione è più viva che mai. Nella città inglese, infatti, i Reds sono alle prese con gli sfottò degli acerrimi rivali, parliamo ovviamente dei giocatori dell'Everton...

La parte blu di Liverpool è già in ansia per una possibile festa Reds, e gli stessi giocatori dell'Everton si sono resi protagonisti di alcune ritratti in stile...spagnolo. Peter Reid, Michael Ball, Kevin Campbell e Alan Stubbs hanno postato infatti immagini di sostegno al Real Madrid, con lo stesso Reid cha ha dichiarato: "La Corrida è nel mio sangue". Campbell ha invece dichiarato "Non so molto del Liverpool, ma ho sempre creduto nei Los Blancos", mentre Stubbs ha ammesso: "È un ottimo momento per essere un tifoso del Real Madrid...".