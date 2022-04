Colombia, il Masterchef dei pasticceri: partecipa anche…Valderrama!

“El Pibe” farà parte di un rinomato programma televisivo che approda in terra colombiana

Carlos Valderrama, leggenda del football colombiano, si sta avventurando in nuove attività al di fuori dello sport. Nelle scorse ore il 60enne ex calciatore è stato annunciato come uno dei partecipanti a un famoso reality show televisivo che arriverà nel suo Paese.

Questo è Bake Off Colombia, un concorso in cui 12 celebrità metteranno alla prova le loro abilità di pasticceria e cercheranno di stupire il pubblico con le loro iniziative culinarie. È stata HBO Latinoamérica, l’emittente responsabile del programma, ad annunciare la presenza de El Pibe tra i concorrenti.

“Bella Colombia, veniamo con le sorprese. Queste sono le 12 celebrità che faranno parte di #BakeOffColombia e che metteranno alla prova le loro conoscenze e abilità in cucina per vincere il titolo di miglior pasticcere amatoriale”, ha scritto il canale sui social network.

Per quanto riguarda Valderrama, HBO, che con Bake Off gareggerà contro MasterChef Celebrity di RCN, ha risposto al commento di un follower su El Pibe e ha elogiato l’ex giocatore per la sua carriera calcistica, sottolineando le qualità di Carlos anche come pasticcere: “Una leggenda in campo e ora in cucina”.