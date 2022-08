Conference League, il Dundee si addormenta e i tifosi…anche!

Avevamo già parlato dello splendido gesto della tifoseria del Dundee, in coda una notte intera per il prestigioso ritorno del preliminare contro l’AZ in Olanda. Bene la partita si è giocata ma non è andata come gli scozzesi su auguravano. Dopo il miracoloso 1-0 dell’andata per il Dundee, il ritorno in Olanda si è trasformato in un set tennistico. Risultato finale? 7-0 per l’AZ Alkmaar e passaggio del turno.