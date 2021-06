Contatto! Ecco come incontrare le stelle del grande calcio: virtualmente e fisicamente

Gli idoli del pallone più famosi e desiderati possono sembrare inarrivabili. Tuttavia, avvicinarti a loro e frequentarli non è impossibile. Ecco alcuni consigli dai quali prendere spunto, alcuni online ed altri offline.

Redazione DDD

Può sembrare strano poter approcciare un calciatore attraverso gli incontri nelle chat, ma ci si sbaglia! Molti sportivi scelgono di iscriversi a un sito di incontri in modo da poter conoscere persone nuove nonostante i loro ritmi di allenamento spesso riducano il tempo per la vita sociale. Perciò, dato che questo tra i consigli che ti daremo è il più semplice da attuare, vale la pena di fare almeno un tentativo. I portali di incontri permettono di cercare il proprio partner ideale attraverso uno strumento di ricerca tra i cui filtri ci sono non solo il sesso e l'età, ma anche le passioni e la città dove si vive. Per questo, conoscendo la città dove vive il tuo idolo, il suo mestiere e la città dove risiede, ti è possibile metterti in cerca del suo profilo e di riconoscerlo dietro l'ombra del "nickname". Non ti sarà difficile, se sei una vera fan!

Sara Carbonero e Iker Casillas (Photo by Carlos Rodrigues/Getty Images)

Provare a catturare l'attenzione dei big sui social network: purtroppo i calciatori sono presenti sui social attraverso delle pagine che quasi mai gestiscono in prima persona. Insomma, c'è il serio rischio che tu possa non avere mai risposta, ma almeno un tentativo va fatto! Cerca la pagina Facebook o l'account Instagram del tuo idolo e mandagli un messaggio in cui, cercando di essere più diretta possibile, gli dichiari il tuo interesse e gli proponi di contattarti! L'audacia spesso premia e se dovessi fare colpo potresti ottenere il tuo bramato appuntamento. Se sei un'utente Instagram, ti consigliamo di utilizzare le storie per farti vedere dal personaggio che ti interessa. Potresti, ad esempio, realizzare delle storie in cui taggarlo: ogni volta che si crea un tag, infatti, l'interessato riceve un messaggio privato che lo avvisa della menzione. Se continui con costanza (ma senza esagerare) a taggare chi ti interessa potresti farti notare. Considera anche l'idea di interagire con le storie che lui pubblica, in modo da aumentare le tue chances.

Vai nei ristoranti, nei club e negli hotel che loro frequentano: iniziamo a parlare di tentativi di approccio decisamente più faticosi e dispendiosi ma che ti permettono di cercare un contatto dal vivo. Informati su quali siano i locali che il tuo calciatore preferito frequenta e inizia ad andarci tu stessa, magari in compagnia di un amico o amica che ti reggano il gioco. A volte potresti imbatterti in luoghi molto esclusivi e costosi, perciò informati bene. In ogni caso, potresti restare piacevolmente stupita. Per scovare quali siano i luoghi su cui puntare dovrai informarti molto sulla persona che ti interessa e passare al vaglio i luoghi in cui è stata "paparazzata". La "strategia della disco" è stata messa in atto, per fare un esempio, a una showgirl lombarda, la quale ha raccontato di aver incontrato molti calciatori della Serie A e di aver conosciuto Ibra in discoteca.

Diventa un membro attivo della loro tifoseria: diventare una tifosa di elite significa poter assistere non solo alle partite, ma anche agli allenamenti. Starà a te trovare il momento migliore per farti avanti ma nel frattempo potrai seguire il tuo idolo "dal vivo" imparando a conoscere i suoi movimenti, non solo in campo, ma anche ai suoi bordi. Considera inoltre che se entri a far parte di un'associazione prestigiosa potresti prima o poi avere l'occasione di partecipare a delle serate conviviali con la presenza di alcuni calciatori della squadra. D'altra parte mai scoraggiarsi, visto che alcuni calciatori molto famosi come Del Piero e Ronaldo si fidanzarono - e sposarono- con due commesse incontrate mentre erano in giro per negozi! Della serie, a volte la fortuna aiuta le audaci. E certamente, più vicina sarai al club del tuo idolo, più occasioni avrai.

Trovare lavoro come giornalista sportiva: se il calcio ti appassiona veramente, che cosa c'è di meglio che farne la tua professione? Se ami scrivere e sei ricca di competenze sul mondo del pallone non ti sarà difficile trovare lavoro in questo settore, dove la richiesta è molta. Certo, scriverai i tuoi primi articoli parlando di squadrette minori, ma se sarai determinata potresti far carriera e arrivare più in alto di quel che pensi. Come vedi i nostri consigli non sono sempre semplici da praticare, ma immagina di poter porgere un giorno il microfono al tuo calciatore preferito e fatti guidare dagli eventi! È più o meno quanto è successo alla giornalista sportiva Sara Carbonero, che è diventata poi moglie di Iker Casillas.