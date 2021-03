Dalle arti marziali al calcio: il rivale di Conor McGregor stimolato da Ibra, giocherà in Turchia?

L’invito di Ibra a Nurmagomedov, uno dei più forti lottatori di tutti i tempi e grande rivale di Conor McGregor

Dopo il ritiro dalle arti marziali miste, Khabib Nurmagomedov continua a vedere il calcio come una delle sue possibilità per il futuro. A testimoniarlo le parole dichiarate al canale YouTube KraSava, dove è intervenuto pure… Ibrahimovic. Il 32enne russo rivela che le opzioni per giocare a pallone professionalmente sono reali: “A dire il vero ho voglia di provare qualcosa di interessante. Sì, ho ricevuto un’offerta dall’Al-Wasl e dal Fenerbahçe”. Poi lo storico rivale di Conor McGregor confessa: “Zlatan Ibrahimovic mi ha invitato al Milan”.