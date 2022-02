Daniela va oltre: la carta d’identità di Maradona tatuata per sempre sulla sua gamba!

La singolare scelta di una 28enne ragazza, originaria del quartiere Caballito di Buenos Aires, ha provocato anche la reazione meravigliata di Gianinna…

Rocío Daniela Álvarez ha 28 anni e non ha avuto modo di vedere giocare dal vivo Maradona. Tuttavia, il suo fanatismo per Diego è tale che ha deciso di omaggiarlo con un’idea originale: tatuarsi la carta d’identità del Diez sulla gamba destra. Sebbene i tatuaggi sul campione del mondo 1986 siano comuni tra i tifosi di calcio argentini, questo ha attirato un’attenzione particolare per un design senza precedenti e molto personale, diverso dal solito.