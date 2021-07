Dopo l’Europeo, ancor di più: i calciatori scatenano le sognatrici

Vantaggi, desideri e realtà quando si frequentano giocatori di calcio

Redazione DDD

Frequentare un giocatore di calcio è il sogno di migliaia di ragazze che non vedrebbero l’ora di cominciare un rapporto sentimentale con uno di loro per vivere un’avventura indimenticabile. In effetti stare con un asso del calcio garantisce una vita atipica, sicuramente non sono tutte rose e fiori ma chi ha mai detto che lo sarebbe stato? Ecco alcune considerazioni importanti se stai pensando come agire per concretizzare quel sogno.

Luoghi per incontrare una stella del calcio - Riuscire ad intercettare un calciatore professionista è forse la parte più difficile, generalmente frequentano ristoranti e lounge bar, hotel e luoghi di ristoro, ma il problema in tutti questi posti è che anche riuscendo a coincidere con loro nello stesso momento, sarai solo una ragazza tra le tante che gli graviteranno attorno. Si possono avere più possibilità tentando con un contatto via social network, ma quando si tratta dei campioni i messaggi che ricevono quotidianamente sono ben superiori a quanti lui ne possa gestire, e spesso queste piattaforme sono gestite da uno staff. Il luogo virtuale dove avere più fortuna restano i siti per appuntamenti, molti giocatori li utilizzano proprio per sfuggire al proprio personaggio pubblico ed essere semplicemente un uomo che cerca la sua anima gemella, nei migliori siti per incontri avrai a disposizione filtri e strumenti utili allo scopo di intercettare il tuo sogno. Cerca parametri fisici stringenti, concentrati sulle foto, ma tieni presente che molto spesso i giocatori utilizzano dati falsi per evitare di essere riconosciuti sin da subito, è questa quindi la fase nella quale bisogna dimostrare più scaltrezza per riuscire ad intercettare il campione.

L'immagine - Quando pensiamo ad un campione del calcio è inevitabile immaginarsi una vita lussuosa con un uomo in forma e di successo, ed è sicuramente il mix di tutto questo ad attirarci verso di loro, così come fa un lampione notturno con le falene innamorate della luce bianca. Siamo però sicuri del fatto che sia tutto effettivamente così bello?

La vita reale con uno sportivo professionista - La vita che fa un calciatore professionista non è certo adatta a tutti, tra allenamenti e viaggi continui, infortuni, molto stress, alti e bassi, bisogna avere un carattere particolare per saper fare da supporto a qualcuno che un giorno si trova in cima al monte Olimpo, e quello dopo basta un rigore sbagliato per renderlo il più odiato e vittima di ogni genere di soprusi. La verità è che se per diventare un grande campione del calcio sono necessari un mix di talento, fortuna e perseveranza, anche per diventarne la compagna è necessario possedere qualità uniche di tenacia, pazienza e flessibilità, la vita di coppia per un giocatore è molto diversa rispetto a qualunque altra coppia normale. Gli allenatori si sentono in diritto di ingerire e regolare a proprio piacimento i momenti da destinare agli incontri romantici e la stampa non conosce riguardi.

Conclusione - Il mestiere del calciatore è un lavoro particolare, perché gli atleti devono sfruttare al massimo quei pochi anni di massima prestanza della propria vita, ed è normale che questo comporti pressioni e stress molto elevati. Da compagna di qualcuno in tale condizione dovrai mostrarti forte e resistente, certe giornate saranno davvero dure specialmente quando le cose nella sua carriera non vanno esattamente a gonfie vele, ma se il tuo sogno è frequentare un calciatore, non permettere che nulla si interponga tra te ed il suo esaudimento. Combattere per i nostri sogni è fondamentale, perché nessun altro lo farà al posto nostro.