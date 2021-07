Gianinna nuova fiamma, la figlia di Diego: è amore vero per Osvaldo!

L’ex giocatore ha postato un'immagine sul suo Instagram con la figlia più giovane di Diego e Claudia Villafañe, accompagnata da un “Ti amo” e tre cuoricini

Gianinna e Daniel si conoscono dal 2015, quando lui era tornato in Argentina per giocare nel Boca. A quel tempo, l’attuale leader della rock band Barrio Viejo, che aveva una relazione con Jimena Braón, si era stabilito in una casa in un quartiere privato di Tigre, dove già viveva Gianinna. Così, grazie al buon rapporto che sua sorella Dalma aveva con il cantante de 'La Cobra', Gianinna si avvicinò molto alla famiglia Osvaldo-Barón.