“Goleador”: Ansu Fati diventa un fumetto, la “Primera Final” dalla Guinea-Bissau ad oggi

“Goleador”, così si chiama la nuova saga di letteratura per ragazzi con protagonista il numero 10 del Barcellona. Si tratta di una serie di racconti, in libreria da domani, che inizia con “La primera final”

Come riporta la casa editrice Beascoa, con il primo titolo “Ansu Fati. La primera final”, iniziano le avventure di questo piccolo calciatore che arriva in Spagna a Herrera (comune autonomo dell’Andalusia) dalla Guinea-Bissau col calcio come unico collegamento tra due luoghi così remoti.