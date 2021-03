Il cane abbandonato adottato da Veron: la Brujita virale sui social!

L’ex Inter, Lazio e Parma, contento su Instagram dopo aver adottato un cane randagio, ha condotto un particolare sondaggio tra i suoi follower per scegliere come chiamarlo

Juan Sebastián Verón ha fatto un grande gesto diventato virale sui social network. L’ormai ex presidente dell’Estudiantes (resterà comunque nella dirigenza, nda) ha adottato un cane abbandonato in un campo nel quartiere Parque San Martín situato nel comune di Merlo, provincia di Buenos Aires. Cosa c'è di più? L’animale era stato legato a un albero con una museruola in bocca, in modo che non potesse mangiare, rischiando di morire. Zaguates Refugio, una ong che adotta cani, ha pubblicato sul suo account Instagram che il bulldog era adottabile e la Brujita, dopo aver appreso della sua storia, ha deciso di portarlo a vivere con lui.