Il derby di Subbuteo finisce diversamente: vittoria Perugia, di nuovo “in campo” ad aprile

Grande successo per il secondo derby umbro di subbuteo, evento promozionale e dimostrativo organizzato dalla Federazione italiana calcio tavolo e dall'opes Italia.

Grande successo per il derby umbro di subbuteo in diretta tv su Umbria più, la diretta è stata seguita sia su streaming sul sito internet e sia su Facebook. Seguito non solo in Umbria, ma da varie parti d'Italia fino in Galles, Inghilterra e Belgio. Veniamo alla partita Cesare Santanicchia vince per 3 a 1 (punteggio diverso dall'1-1 del "Curi"), ma il ternano Perotti gioca bene con un fraseggio veloce e ottime chiusure difensive oltre a parate strepitose.