Il derby fra danza e pallone: il ballo del senatore Romario scatena il web

Ha 55 anni ed è passato da tempo dal calcio alla politica, ma Romário sembra essere ancora in ottima forma. Almeno, il fisico non è male. Lo attesta un video in cui appare ballare senza maglietta a una festa con gli amici

Davide Capano

La danza di Romário a una festa con amici sta facendo scalpore sulla rete. Non che sia qualcosa di spettacolare, però colpisce come il brasiliano risulti essere in ottima forma a 55 anni suonati. È normale, fin troppo comune, che i giocatori, una volta appesi gli scarpini al chiodo, si lascino un po’ andare. Ci sono molti calciatori che paiono essere stati mangiati da una versione XXL di loro stessi dopo il ritiro.

Ma questo non è successo con Romário. In effetti, il campione del mondo con la Seleção nel 1994 è addirittura più tirato a lucido ora rispetto ad alcuni momenti della sua anarchica carriera calcistica.

L’ex attaccante di Vasco da Gama e Barcellona ricopre attualmente la carica di vicepresidente del Senato brasiliano per il partito centrista Podemos. Tuttavia, nonostante sia lontano dai campi, non dimentica i movimenti che sapeva eseguire sul terreno di gioco, e ora li esegue nella vita quotidiana. O Baixiñho, in versione ballerino, sembra Jean-Claude Van Damme, attore, artista marziale ed ex culturista belga.