Joao Mario infiamma il derby di Lisbona: dopo una vita allo Sporting ecco il Benfica

Un trasferimento destinato a far discutere quello di Joao Mario, fresco di passaggio al Benfica. Dopo una vita nello Sporting lo aspetta un bel derby

Da sempre un tema spinoso per l’Inter, complice la grande difficoltà nel trovare pretendenti per lui, senza dimenticare la famosa “clausola Sporting”. È la situazione che ruotava attorno a Joao Mario, giocatore mai entrato nelle grazie interiste, ma che l’Inter non riusciva a cedere a titolo definitivo. Questo fino ad oggi, con il discusso passaggio al Benfica a parametro zero.

Un trasferimento discusso perché parliamo non solo dei rivali di sempre dello Sporting Lisbona, ma anche perché i portoghesi vogliono vederci chiaro su questa trattativa. È vero infatti che il giocatore ha chiuso il suo contratto coi nerazzurri, ma gli stessi avevano rifiutato nelle scorse settimane i 3.5 milioni offerti dallo Sporting. Ricordiamo che l’Inter non poteva cedere Joao Mario a club rivali. In attesa dei botti legali tutto è pronto per quelli sul campo: per il portoghese si prospetta un infuocato derby di Lisbona.