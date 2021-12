La Casa di Carta, il colonnello Tamayo della serie tv si ispira a Maradona

Così lo racconta Fernando Cayo, il colonnello Tamayo della popolare serie tv, in un documentario di Netflix mentre sullo sfondo si vede un muro con immagini di diverse persone che ha preso come riferimento, tra le quali compare Diego

Ispirato da Diego! Un documentario di Netflix mostra che un attore de “La casa di carta” ha preso la figura di Diego Armando Maradona come riferimento per interpretare alcuni gesti del suo personaggio nella popolare serie televisiva spagnola. Fernando Cayo, che interpreta il colonnello Tamayo, è la persona in questione e lo ha raccontato lui stesso in “Da Tokyo a Berlino” (due dei nomi che “La casa de papel” usa con i suoi attori), emozionante percorso artistico delle riprese di quest’episodio speciale.