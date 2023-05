La parabola di Drenthe, dal Real Madrid al cinema: vuole essere “il nuovo James Bond”

Si è anche dedicato alla musica e al rap, ma ora il miglior giocatore dell’Europeo Under 21 2007 ha intrapreso una nuova carriera come attore nei Paesi Bassi, come ha dichiarato in un’intervista a Ladbrokes Fanzone. Il nativo di Rotterdam ha rivelato: “Si è parlato molto della mia carriera nel rap, ma in realtà è qualcosa che volevo provare; non ho mai pensato seriamente di intraprendere una carriera in questo campo. Tuttavia, ho sempre detto a mia madre che un giorno avrei voluto fare l’attore, era una cosa a cui tenevo molto. Oltre al calcio, era un altro mio sogno”.