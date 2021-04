Lady Zaniolo contro la rossonera Giulia Salemi: tutta colpa dei costumi…

Impazza la polemica social fra Chiara Nasti, fidanzata di Zaniolo, e Giulia Salemi. Motivo della disputa i nuovi costumi della Salemi, copiati (secondo Chiara) dalla sua stessa linea.

Si parla spesso nelle ultime settimane della coppia d’oro Zaniolo-Nasti, dove ai duri allenamenti del romanista, che non vede l’ora di rientrare in campo, si sovrappongono le vicende legate alla fidanzata. Questa volta il motivo della disputa non è sentimentale, bensì di natura economica. Sui social infatti è scoppiata la polemica contro Giulia Salemi, nota tifosa rossonera, tutto a causa del beachwear…