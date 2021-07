Lecco ad un passo dal fallimento: a rischio il sentitissimo derby del Lario

Il derby fra Como e Lecco potrebbe diventare presto un lontano ricordo. I nerazzurri infatti navigano in cattive acque

Il derby del Lario, match che vede contrapposte le squadre di Como e Lecco, rischia di scomparire. E’ uno dei match più sentiti in Lombardia, ma è a forte rischio a causa della delicata situazione in casa Lecco. I conti nerazzurri infatti sono tutt’altro che rosei, e il club è alla disperata ricerca di imprenditori che possano dare ossigeno economico.

Ad oggi infatti, nonostante le belle parole, non è pervenuto alcun aiuto, né dai tifosi né tantomeno dagli sponsor. Ieri la squadra si è ritrovata al Rigamonti-Ceppi per le visite precampionato, ma ancora non vi sono imprenditori disponibili a mettere il loro logo sulla divisa. Situazione così delicata da far lanciare un appello al sindaco Gattinoni: “Sostenere lo sport significa sostenere le giovani generazioni”. Un club da salvare, anche per il derby con l’altra sponda del lago.