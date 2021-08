Ma guarda gli stadi di calcio italiani…: ideali anche per un appuntamento romantico

Andare alla partita non solo per il calcio...accedde tanti anni fa anche a Ilary Blasi con un certo Francesco Totti...

Redazione DDD

Lo stadio è uno di quei luoghi dove abita la passione, per questa ragione darsi appuntamento in un simile luogo è garanzia d’esperienze e sensazioni forti, destinate a fissarsi per sempre nella coppia come un ricordo condiviso, mattoncino basico quest’ultimo, indispensabile per gettare le fondamenta di un rapporto solido, sano e duraturo. Quelli che seguono sono alcuni consigli per sfruttare al massimo il potenziale romantico degli stadi.

Trovare un partner che condivida la tua passione - Perché la serata abbia successo è necessario che la passione per il calcio sia condivisa, o che come minimo l’altra persona non se ne senta respinta, altrimenti si tratterebbe di una forzatura e sarebbe meglio puntare su altri generi di spettacoli, come concerti o qualunque cosa che risvegli in entrambi le stesse sensazioni. Trovare un partner con cui condividere almeno una parte delle nostre passioni è quindi un modo molto efficace per facilitare il rapporto che verrà, non è infatti un caso che i migliori siti per incontri concentrino gran parte dei propri sforzi nel classificare l’utenza per caratteristiche che sia poi possibile filtrare, ed in questo modo offrire ad ogni navigante la possibilità concreta di cercare attivamente un partner che presenti più tratti di compatibilità. Partner col quale provare ad iniziare un rapporto sentimentale anche a lungo termine.

Le restrizioni Covid-19 - Durante la fase pandemica siamo stati tutti testimoni di quanto gli stadi abbiano pagato caro il prezzo necessario a mantenere alto il livello di sicurezza pubblica. Nessuno sa quanto tutto questo durerà o se tornerà a ripetersi in futuro, la speranza è chiaramente che vengano trovate soluzioni solide e concrete perché la presenzialità nelle partite non debba essere messa ancora in discussione.

Scegli lo stadio da visitare - Alcuni stadi sono più maestosi di altri, ma tutti a proprio modo offrono esperienze uniche, oltre che un’ottima scusa per viaggiare e passare serate assieme in dolce compagnia. Ecco i 5 migliori da visitare in coppia.

Stadio Olimpico

In via dei Gladiatori a Roma sorge lo Stadio Olimpico! Uno degli unici quattro stadi italiani a rientrare nella categoria 4 Uefa. Visitarlo è un’esperienza assolutamente unica.

San Siro/Giuseppe Meazza

Con i suoi cento anni di vita circa, questo stadio è tra i più famosi al mondo oltre che il più capiente d’Italia. Più di una canzone nota è stata intitolata a questo stadio, visitarlo e conoscerlo almeno una volta nella vita è d’obbligo per qualunque tifoso.

Stadio Allianz

La Juventus può piacere oppure no, ma lo sforzo fatto per rendere l’Allianz uno stadio di primissima categoria a livello internazionale, va riconosciuto e vissuto come un orgoglio nazionale. Qui non esistono barriere architettoniche e stiamo parlando del primo stadio ecocompatibile al Mondo.

Stadio San Paolo

Dal 4 dicembre 2020 lo stadio San Paolo di Napoli è stato ribattezzato in onore all’astro argentino Diego Armando Maradona che nella città partenopea lasciò il cuore, e nel San Paolo spese ogni goccia della sua energia per portare lustro e meraviglia attorno ad una squadra, che fino al suo arrivo faticava a farsi posto tra i big del Calcio. Non si tratta del più capiente dei nostri stadi, nemmeno di uno tra i più comodi o moderni, ma qui sono state scritte grandi pagine della storia del calcio.

Stadio Luigi Ferraris

Lo stadio genovese Luigi Ferraris è una struttura piccolina rispetto a tanti altri stadi, che sono in grado di ospitare spesso anche più del doppio dei soli 37.000 spettatori per i quali questo è stato omologato, ma seppure non riesca a farsi notare per capienza, lo fa sicuramente per longevità. Stiamo parlando dello stadio ancora in attività più vecchio del pianeta! Fondato nel 1911 a ben oltre un secolo di distanza continua ancora ad ospitare partite e regalare emozioni.

Divertitevi il giorno della partita

Questo è il punto più importante di tutti! Alle partite di calcio bisogna andarci con gioia e con l’unico scopo di divertirsi assieme. La vittoria della propria squadra dovrebbe essere una eventuale ciliegina sulla torta, ma la serata deve avere un suo motivo di esistere a prescindere dal risultato della partita.

Conclusione - Avere passioni condivise significa avere una marcia in più, che troppo spesso però prendiamo sottogamba. Uno dei valori aggiunti che i siti per appuntamenti danno a chi li sa utilizzare, è proprio quello di poter filtrare i partner in cerca del famigerato ago nel pagliaio, quella persona cioè con la quale si hanno più cose in comune. La possibilità di condividere il piacere dell’assistere ad una partita, è solo uno dei tanti esempi di quanto può fare la differenza un alto tasso di compatibilità rispetto ad una situazione più entropica. Potendo scegliere, cerca sempre qualcuno che ami le tue stesse cose senza forzature, e tutto sarà più semplici per entrambi.