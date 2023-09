Marianna Vertola, il nuovo fidanzato sarà un avversario della Roma in Europa League

La modella e influencer napoletana, Marianna Vertola, è uscita allo scoperto e, tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, ha ufficializzato il flirt con un giocatore che sfiderà la Roma in Europa League. Ecco chi è.

La bellissima modella e influencer napoletana, Marianna Vertola, ha utilizzato il suo profilo Instagram per confermare il flirt con un giocatore che sfiderà la Roma di Mourinho nella fase a gironi di Europa League. Marianna, personaggio noto in TV (spiccano le sue apparizioni a "Tiki Taka", "Sportitalia" e "Si Gonfia la Rete"), ha partecipato anche a "Temptation Island 6" versione non vip e a "Uomini e Donne".