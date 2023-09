Georgina Rodriguez, forme dirompenti in Andalusia – E la moglie di Messi commenta

Gli ultimi scatti della partner di Cristiano Ronaldo ad Agua Amarga (provincia di Almeria) stanno mandando in tilt i social. E tra i commenti spunta quello di Antonela Roccuzzo, moglie di Leo Messi...

Sergio Pace Redattore

Postcards bollenti da Agua Amarga. Georgina Rodriguez ha letteralmente fatto il boom di likes e commenti con l'ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram (arrivato a oltre 51 milioni di follower). La 28enne partner di Cristiano Ronaldo continua ad incantare con le sue forme seducenti e dirompenti in uno scenario incantato.

Georgina Rodriguez, gli scatti in spiaggia e al mare ad Agua Amarga

Elegantissima e affascinante al Festival del Cinema di Venezia con quell'abito rosso pochi giorni fa. Nell'ultimo post pubblicato su Instagram Georgina Rodriguez continua a far impazzire i fan. La partner di Cristiano Ronaldo si trova per adesso ad Agua Amarga, stupenda località balneare in provincia di Almeria (Andalusia).

In uno scenario incontaminato e paradisiaco, Georgina si mostra in tutto il suo proverbiale fascino con alcuni scatti da far girar la testa. Anche con un completino da yoga la 28enne modella e influencer ispano-argentina riesce ad ammaliare gli innumerevoli fan.

Un top e degli shorts aderenti a mettere in bella mostra le sue curve da sballo in spiaggia e sott'acqua. Una goduria per gli occhi, i tantissimi follower l'hanno tempestata di like e commenti. Tra questi, non è passato di certo inosservato quello di Antonela Roccuzzo, moglie di Leo Messi, che le ha inviato l'emoji del fuoco...

