Messico, influencer si tatua Messi nonostante sia un accanito fan di Cristiano Ronaldo

Mike Máquina del Mal, influencer messicano con quasi mezzo milione di follower su TikTok, è noto per le sue opinioni controverse sul calcio e la fervente ammirazione per Cristiano Ronaldo. Tuttavia, una recente sfida lo ha portato a tatuarsi il volto di Lionel Messi sulla schiena.

L’episodio è avvenuto durante una trasmissione su Twitch con lo streamer argentino La Cobra. Mike, certo che il sette volte Pallone d’Oro non avrebbe vinto la Leagues Cup con l’Inter Miami, ha scommesso: “Se Messi vince la Leagues Cup, me lo faccio tatuare. Sono così sicuro che non la vincerà che te lo dico subito”. Tuttavia, Messi e l’Inter Miami hanno vinto il trofeo e Leo è stato nominato miglior giocatore del torneo.

Fedele alla sua parola, Mike si è recato in Argentina e, in una trasmissione in diretta sul canale Twitch de La Cobra, si è tatuato la faccia di Messi insieme alla parola “GOAT” (Greatest of All Time). Nonostante il tatuaggio, Mike ha ribadito la sua posizione quando gli è stato chiesto il significato di “GOAT”, affermando che per lui il vero “GOAT” è Cristiano Ronaldo.