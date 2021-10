Sara Bergomi e Gabriele Gori, il bacio su Instagram fa il pieno di like

Due giovani insieme, nel segno dello sport

Sempre calcio per Sara Bergomi. Figlia del campione del mondo, papà Beppe, Sara è fidanzata di un calciatore, il bomber Gabriele Gori, che gioca in B con la maglia del Cosenza. La famiglia Bergomi era tutta presente allo stadio, in occasione del derby Cosenza-Crotone vinto 1-0 dai padroni di casa lo scorso 25 settembre.