Svaghi e tecnologia digitale: i campioni del calcio e la tensione post-partita

Come i calciatori single si rilassano e alleviano lo stress dopo le partite

Redazione DDD

E’ notorio che i calciatori accasati trovino nella propria famiglia un grande punto di appoggio e stabilità, ma come fanno invece i single per scaricare lo stress, che soprattutto le partite più importanti, inevitabilmente costringono ad accumulare?

Procedure di recupero - Saune, bagni di ghiaccio, massaggi, un buon sonno, sono tutti rimedi che i professionisti del pallone applicano al proprio corpo per indurlo ad un recupero più efficace, tuttavia anche se il corpo è molto importante, e naturalmente dedicano ad esso il massimo della cura possibile, lo stress accumulato agisce anche sulla testa oltre che sulle fibre muscolari, e non c’è niente come i prossimi tre punti per alleviare tale problema.

Andare ad appuntamenti romantici - Per i calciatori è notoriamente più difficile essere sé stessi e trovare un partner compatibile tenendo ben separati l’uomo dal fenomeno mediatico. La tecnologia digitale viene però incontro proprio a casi come questi tramite i siti per incontri, su Dammisesso è possibile mettersi in contatto con altre persone e stabilire rapporti sentimentali senza dover rivelare la propria identità se non all’ultimo momento, questo permette a chiunque di creare relazioni più sincere basate sulle vibrazioni che due anime sentono l’una per l’altra, piuttosto che sullo status sociale dei due partecipanti. Il dating online, insomma, è una buona opportunità per tutte le persone che per la mancanza di tempo o per altri motivi, fanno fatica a fare nuove conoscenze.

Uscire con gli amici - Per un giocatore nel fiore della carriera calcistica il proprio mondo è ristretto a poche cose che trascendano la bolla del suo micromondo, ed in tale contesto le amicizie sono molto importanti per riuscire a sostenere con equilibrio le pressioni e le aspettative che un calciatore professionista porta sulle spalle. Non c’è quindi da stupirsi che per alcuni calciatori sia molto difficile abbandonare la vita mondana, anche dopo che si sono compromessi in un rapporto romantico, le amicizie per loro sono fondamentali.

Guardare film e giocare ai videogiochi - Secondo Forbes, l’industria dei videogiochi e soprattutto degli sport digitali è cresciuta talmente tanto da essere sfuggita ad ogni possibilità d’analisi e proiezione. I giocatori di calcio sono per lo più ragazzi giovani nativi digitali, che per quanto vivano in un ecosistema protetto, che cerca di preservarli da ingerenze esterne e tenerli concentrati sul pallone, non vivono certo su Marte. Molti calciatori hanno confessato nel corso degli anni di amare molto riunirsi tra amici e continuare a giocare al calcio anche durante le giornate di riposo, ma facendolo con un joystick in mano ed attraverso lo schermo. Per i calciatori è forse persino più importante che per le persone comuni riuscire a trovare un metodo efficace col quale scaricare le tensioni, lo sport agonistico è un ambiente molto duro, nel quale la tenuta mentale fa la vera differenza tra i giocatori comuni ed i campioni. Non è probabilmente un caso che i più grandi campioni del calcio abbiano negli ultimi tempi sempre avuto una situazione sentimentale serena, e che invece quelli più sregolati per quanto possano avere talento in abbondanza, facciano fatica a mantenere prestazioni stabili.

La tecnologia dei siti per appuntamenti è una grande soluzione dalla quale tanto i giocatori come le persone comuni riescono a trarre grande vantaggio, grazie ad essa è possibile stabilire legami, anche molto intimi e profondi, con persone senza bisogno di esporre la propria identità in anticipo, per poi eventualmente rivelarsi solo se il rapporto raggiunge un livello per il quale valga la pena fare un salto qualitativo verso l’incontro dal vivo ed offline. Nel frattempo però le emozioni che si provano ed il senso di connessione non sono dissimili rispetto ad una normale relazione sentimentale incipiente, dove la condivisione dei momenti salienti della propria giornata porta alla immediata sublimazione di gran parte dei sentimenti negativi accumulati, praticamente alla pacificazione dello spirito. E rimanendo in tema digitale, anche i videogiochi compiono l’importante ruolo d’intrattenere il professionista mantenendolo nel sicuro della propria abitazione, lontano da tentazioni e pericoli oltre che fortificando il legame d’amicizia con i compagni di gioco.

La parola d’ordine sembra insomma essere la tecnologia digitale, che avendo ormai permeato le nostre vite non risparmia nemmeno i campioni del calcio.