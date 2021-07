Ternana femminile, le variazioni nel girone possono portare al derby col Perugia

Tanti cambiamenti nel settore femminile di Serie C, e grazie alla discesa dalla B potrebbe arrivare un super derby

C’è fermento in casa Ternana, soprattutto nella squadra in rosa. Una stagione che prenderà il via il prossimo 10 ottobre, ma già dal 12 settembre arriveranno le prime gare ufficiali. Si parte con la Coppa Italia. La novità è che i gironi saranno tre, non più quattro, da almeno 16 squadre ciascuno. Novità indotte dal meccanismo di retrocessione, e proprio per questo può arrivare il derby.