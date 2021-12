Tifoso Santos compra una maglia del Palmeiras sul web, ma gli arriva una sorpresina…

Il tifoso del Peixe ha fatto la denuncia attraverso i social network, dove la sua pubblicazione è diventata virale

Una situazione insolita si è verificata qualche giorno fa in Brasile. Un tifoso del Santos, di nome Edson Guimarães, ha comprato una maglietta del Palmeiras da regalare ad un amico ed è finito per diventare protagonista di un disagio, dopo che il regalo gli è arrivato con la scritta “Senza Mondiale” sulla schiena.

Come ha spiegato lo stesso fan, la maglia che ha acquistato tramite il sito Netshoes è arrivata con quella scritta e non quella che aveva richiesto nella stampa. “Ciao, @Netshoes! Cosa hai da dirmi di una maglietta del @Palme che ho acquistato sul tuo sito, e che mi hai inviato con la personalizzazione “SEM MUNDIAL”, e ho chiesto “10 - CHICO”, perché era un regalo? Cosa sono diventati i tuoi clienti?”. Lo ha scritto con rabbia l’utente sui suoi social, in un post, con tanto di video, diventato virale.