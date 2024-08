Johnny Cardoso, è derby di mercato tra Milan e Fiorentina

Il calciomercato estivo entra nel vivo e si profila un derby di mercato affascinante tra Milan e Fiorentina . Al centro della contesa c'è Johnny Cardoso , il giovane talento che ha attirato l'attenzione di entrambi i club. La battaglia per assicurarsi le prestazioni del promettente centrocampista si preannuncia serrata, con i due club pronti a fare di tutto per portare Cardoso nelle rispettive squadre.

Cardoso, è derby Milan - Fiorentina

La Fiorentina ha mostrato un forte interesse per Johnny Cardoso, vedendo in lui un potenziale rinforzo per il centrocampo che ha visto l'addio di Bonaventura e Castrovilli. Il club viola è alla ricerca di giovani talenti da sviluppare ed integrare nel proprio progetto, e Cardoso sembra essere il profilo ideale per il futuro della squadra. Tuttavia, la strada per assicurarselo non sarà facile. A complicare i piani c'è, infatti, l'interesse del Milan. L'allenatore del Diavolo Paulo Fonseca avrebbe personalmente richiesto alla società rossonera il suo ingaggio. La presenza del Milan nella trattativa aggiunge un livello di concorrenza significativo, dato il prestigio e le ambizioni del club di San Siro.