Brentford, Frank: “Non vedo l’ora di affrontare il Fulham”

Brentford, Frank: "A Craven Cottage per vincere"

Suona la carica in conferenza stampa l'allenatore del Brentford Thomas Frank.sogna il colpaccio in casa del Fulham, proprio come è accaduto nella scorsa stagione quando le Bees si imposero 3-0 a Craven Cottage. In caso di successo nel West London Derby, i biancorossi staccherebbero di altre tre lunghezze in classifica i rivali, attualmente dodicesimi a -1 dal Brentford: "Lunedì sera a Craven Cottage giocheremo sotto i riflettori, ci saranno più di 3000 tifosi a fare il tifo per noi a Craven Cottage. C'è un'atmosfera pazzesca, non vediamo l'ora di affrontare il Fulham. Vogliamo vincere".