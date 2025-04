Oggi è il compleanno di Marco Delvecchio, “Uomo Derby” dei giallorossi

Marco Delvecchio a tutto tondo: dal debutto alla consacrazione

Marco Delvecchio con la maglia dell'Inter. (Foto presa dal sito dell'Inter)

Delvecchionacque a Milano nel 1973 da genitori d'origini pugliesi, precisamente di Barletta. Mosse i suoi primi passi nel calcio nel settore giovanile dell'Inter. Coi nerazzurri esordì in Coppa Italia il 26 febbraio 1992 contro la Juventus, entrando al posto di Fontolan. Pochi giorni dopo, il 1° marzo, fece il suo debutto in Serie A contro la Fiorentina. Non trovando spazio tra le fila del Biscione, venne ceduto il prestito prima al Venezia, con il quale segnò 3 gol in Serie B, e poi all'Udinese. Al termine delle cessioni temporanee, tornò all'Inter e, il 30 novembre 1994, realizzò la sua prima rete in A contro la Reggiana. La sua esperienza nerazzurra finì nel 1995, con 44 presenze e 5 gol.