Feyenoord-Sparta: da Wijnaldum a Slot, i doppi ex del derby di Rotterdam

Il derby di Rotterdam tra Feyenoord e Sparta Rotterdam rappresenta una delle rivalità più antiche e significative del calcio olandese. Questa contrapposizione affonda le sue radici in differenze storiche e sociali: lo Sparta Rotterdam, fondato nel 1888, è stato a lungo associato alle classi più agiate, riflettendo l'élite cittadina che inizialmente praticava il calcio nei Paesi Bassi. D'altro canto, il Feyenoord, nato nel 1908, è emerso come il club del popolo, rappresentando le classi lavoratrici di Rotterdam. Questa dicotomia sociale ha alimentato una rivalità intensa, con il Feyenoord che, nel tempo, ha superato lo Sparta in termini di successi sportivi e popolarità. Nonostante la competizione accesa tra le due squadre, diversi calciatori hanno avuto l'opportunità di vestire entrambe le maglie: Georginio Wijnaldum, Michiel Kramer o l'attuale allenatore del Liverpool Arne Slot. La presenza di giocatori che hanno indossato entrambe le casacche aggiunge ulteriore fascino al derby, sottolineando come, al di là della rivalità, esista una profonda connessione tra le due realtà calcistiche della città.