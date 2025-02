Quella tra Reggiana e Cesena è una rivalità che va oltre il calcio , affondando le radici nella storica divisione tra Emilia e Romagna . Due identità, due modi di vivere, due popoli fieri separati dal fiume Sillaro, ma uniti dalla passione per il pallone. All'andata al Manuzzi fu 1-1 , al vantaggio di Pettinari della Regia, rispose il solito Shpendi per i padroni di casa. Domenica al Mapei Stadium di Reggio Emilia (calcio d'inizio ore 15:00) è in programma la sfida di ritorno, un confronto importante per la classifica, un momento speciale per William Viali, storico doppio ex dell'incrocio insieme ai vari Kargbo , Antonioli , Varone e Zampano .

Reggiana-Cesena, Viali è lo storico doppio ex

William Viali — È il grande ex della sfida del Mapei. Due stagioni sulla panchina del Cesena dal 2020 al 2022 in cui matura in Serie C due cocenti eliminazioni ai play-off, prima per mano del Matelica, poi per mano del del Monopoli. Dopo Cosenza e Ascoli, William Viali viene chiamato alla guida della Reggiana dove attualmente occupa la 12ª posizione, a -2 dai playoff.

Augustus Kargbo — Trasferitosi al Blackburn nella sessione di mercato invernale, Augustus Kargbo ha indossato dal 2023 fino a pochi giorni fa la maglia del Cesena, realizzando 15 reti in 54 presenze, centrando la promozione dalla Serie C alla Serie B nella passata stagione. Proprio come era successo nell'esperienza precedente alla Reggiana dove tra il 2019 e il 2021 ha totalizzato 12 marcature in 45 apparizioni.

Francesco Antonioli — Una stagione in Serie A con la maglia della Reggiana (1994-1995), culminata con la retrocessione in Serie B, e ben tre al Cesena, club con il quale conclude la sua carriera da professionista (2009-2012). Poi una lunga esperienza, sempre nelle file romagnole, dal 2013 al 2022, in qualità di allenatore dei portieri (2013-2018; 2019-2022) e vice-allenatore dell' Associazione Sportiva Dilettantistica Romagna Centro Cesena. nome che la società scelse in seguito al fallimento del 2018.

Ivan Varone — Dal 2019 al 2021 alla Reggiana con la quale centra la promozione dalla C alla Serie B, mettendo a segno 11 gol in 64 presenze. 1 gol in 34 apparizioni con la maglia del Cesena con cui lo scorso anno ha conquistato un'altra promozione in serie cadetta.

Giuseppe Zampano — Una doppia esperienza avara di soddisfazione per Giuseppe Zampano, sia con la maglia granata, sia con quella bianconera. 10 presenze in C col Cesena (2019-2020), 13 in B con la Reggiana nella stagione successiva.