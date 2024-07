Torna il derby coi “cugini”: l’Italia sfida la Francia in Nations League

8 anni torna il derby coi cugini: Italia e Francia, dopo un Europeo deludente, si sfideranno in Nations League il prossimo 6 settembre

Entrambe deluse ed eliminate anzitempo dagli Europei, l'Italia per mano della Svizzera, la Francia dalla Spagna Campione d'Europa. Tuttavia, avranno subito l'opportunità di rifarsi in Nations League dove si sfideranno il prossimo 6 settembre 2024, al Parco dei Principi, e nel match di ritorno, in programma il 17 settembre allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.