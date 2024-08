Atalanta, chi il prossimo bomber: derby Simeone – Pinamonti

L' Atalanta si trova ad affrontare un'emergenza inaspettata dopo l'infortunio di Gianluca Scamacca , che lo terrà lontano dai campi per almeno sei mesi. Con l'imminente sfida di Supercoppa Europea contro il Real Madrid , la squadra di Gian Piero Gasperini deve trovare urgentemente un sostituto all'altezza. Le opzioni interne, come El Bilal Touré , non sembrano soddisfare pienamente le esigenze tattiche dell'allenatore, che considera il maliano più adatto a ruoli non da centravanti puro. Si rende quindi necessario un intervento sul mercato, e due nomi spiccano tra le possibili soluzioni.

Nuovo attaccante Atalanta, è derby tra Simeone e Pinamonti

Tra i profili seguiti dalla Dea troviamo Giovanni Simeone, attualmente vice di Victor Osimhen al Napoli ed Andrea Pinamonti del Sassuolo. Il primo ha già espresso il desiderio di lasciare il club partenopeo lo scorso dicembre, in cerca di maggior spazio. Un vantaggio di quest'operazione è rappresentato dalla richiesta della squadra campana che si aggira tra i 10 ed i 15 milioni di euro, un prezzo ragionevole considerando l'esperienza e la qualità dell'attaccante. Dall'altra parte del "derby di mercato" c'è Andrea Pinamonti, che potrebbe chiedere la cessione al Sassuolo, appena retrocesso in Serie B. Anche per il giovane attaccante, cresciuto nel vivaio interista, la valutazione si aggira tra i 10 ed i 15 milioni di euro. Tuttavia, il suo ingaggio, che si avvicina ai 3 milioni di euro annui, potrebbe rappresentare un ostacolo per la società bergamasca. L'infortunio di Scamacca stravolge dunque i piani di mercato della Dea. È caccia al centravanti, ma la Supercoppa Europea contro il Real incombe. Una super prestazione degli attaccanti attualmente in rosa potrebbe cambiare tutto? Le prossime ore saranno decisive in tal senso.