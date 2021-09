3 gol in 6 minuti: così il Burgos vince il derby di Castiglia e Leon

Segunda division, gol a raffica nel primo tempo del derby

Il Burgos ha vinto il derby contro il Valladolid in una partita in cui gli ospiti sconfitti hanno avuto più controllo di palla ma in cui i padroni di casa vincitori hanno saputo creare maggiori e migliori occasioni. Il primo gol messo a segno su rigore dal Burgos e la successiva doppietta ha permesso agli uomini di Calero di affrontare la partita con più calma e senza rischiare in nessun momento di compromettere il risultato.