Derby frisone, il Cambuur si sente derubato: un rosso e un rigore contro…

Polemiche sia prima che dopo la partita...

La vittoria in trasferta per 2-1 da parte dell'SC Heerenveen, porta con se un codazzo polemico per le decisioni dell'arbitro Danny Makkelie: erano giustificate o l'SC Cambuur se ne può lamentare? La vittoria dell'Heerenveen è anche meritata grazie alla doppietta del 30enne attaccante Henk Veerman, ma la superiorità numerica dopo 12 minuti di gioco (espulsione di Schmidt in casa Cambuur) con gli ospiti già in vantaggio su rigore, ha certamente influito sullo sviluppo della partita. E il Cambuur si sente discriminato dall'arbitraggio.