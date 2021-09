Derby perso contro il Real Madrid: esordio amaro di Fernando Torres in panchina

Fernando Torres ha esordito come assistente allenatore della Juvenil A dell'Atlético in un sorprendente derby contro il Real Madrid. La giornata non è andata come previsto per il 'Niño': la sua squadra è stata sconfitta 0-1.

Redazione DDD

La nuova vita di Fernando Torres come allenatore non è iniziata con il piede giusto. Il 'Niño' ha dovuto iniziare la stagione come vice allenatore della seconda squadra dell'Atletico Madrid a causa della minaccia di una denuncia da parte degli organi tecnici spagnoli. La squadra giovanile A dell'Atletico Madrid, la nostra Primavera, ha esordito in Honor Division contro il Real Madrid. Il primo tempo dei giovani colchoneros è stata a dir poco insufficiente contro un Real Madrid molto ben organizzato in campo.

Le merengues sono state pericolose due volte nei primi 45 minuti. In una di queste occasioni, Jaime Calleja ha segnato di testa al 23esimo minuto e il risultato è rimasto tale per il resto della partita. Dopo l'intervallo, l'Atletico ha pressato e messo alle corde l'eterno rivale, ma senza ottenere il risultato che sperava. Nel frattempo, il 'Niño' dava ordini ai suoi allievi, dalla panchina, nel suo ruolo sostanziale di allenatore capo ma formalmente di assistente tecnico di Ricardo Ortega. L'esordio di Fernando Torres si è concluso nel peggiore dei modi, con una sconfitta nel derby.