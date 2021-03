Goleada scozzese nel derby del Fife: 23 anni dopo il Raith Rovers spera nel grande salto

Il Raith Rovers ha accorciato lo svantaggio nel campionato scozzese di Seconda divisione sulla capolista Hearts a 10 punti e ha portato a sei i punti di vantaggio sul Dunfermline con una vittoria dominante nel derby di Fife

Era stato rinviato a inizio marzo per Covid, il derby del Fife scozzese. Ma si è recuperato a fine marzo, con un roboante 5-1 a favore del Raith Rovers. E' stato un Raith rampante quello che ha vinto il derby di goleada. C'è stata partita fino alla mezz'ora del primo tempo, quando il risultato era sull'1-1, poi i padroni di casa hanno dilagato nel loro stadio, lo Stark's Park.

Arrivare secondi in Championship per il Raith Rovers significherebbe evitare lo spareggio playoff e attendere nella finale per la promozione nella massima serie la vincente della semifinale fra la terza e la quarta classificata.