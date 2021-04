La doppietta del capitano: vinto il derby di Imola, il Ravenna torna a sperare

Le ultime 4 del girone B di Serie C dopo il derby vinto dal Ravenna: Fano 31 punti, Imolese 29, Arezzo 27 e Ravenna 26

Imolese Ravenna 0-2 è dunque il risultato finale del derby dell’Emilia Romagna per la trentacinquesima giornata del girone B del campionato di Serie C. Il derby ha rimesso nei guai l’Imolese, rilanciando le speranze del Ravenna nella dura lotta per la salvezza che coinvolge entrambe. Ravenna in vantaggio nel primo tempo grazie al gol segnato al 34′ minuto di gioco da Papa. Nella ripresa di nuovo protagonista Salvatore Papa, che al 62′ ha colpito ancora segnando il gol della propria personale doppietta.