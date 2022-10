La Paz, 20 minuti di derby in più per una rissa: 4 espulsi e il 4-4 arriva al minuto 110…

In Bolivia un Superclassico pieno di emozioni, polemiche ed espulsi, ben quattro...

Ai 3600 metri di altura dello stadio Hernando Siles, La Paz, Bolivia, si è giocato un derby pazzesco . Tra il The Strongest, capolista con 50 punti, e il Bolivar, dietro di 3 lunghezze. Entrambe le squadre sono di La Paz, di qui il nome di Clasico Paceno.

Non era ancora scoccata l'ora di gioco e i gialloneri dello Strongest stavano vincendo 3-0. Tutto fatto, tutto scritto? Nemmeno per idea. Gli azzurri del Bolivar non solo si sono portati sul 3-3, ma al 98esimo il 32enne Pato Rodriguez portava proprio il Bolivar sul 4-3.