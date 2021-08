Ligue 1: il Rennes solidissimo vince il derby bretone contro il Nantes

Minacciato solo una volta, nel primo tempo, il Rennes ha vinto il derby bretone contro il Nantes (1-0). In un bollente Roazhon Park, lo Stade Rennais ha vinto la sua prima partita di campionato dopo due pareggi e ha lanciato la sua stagione.

C'è sempre grande rivalità fra Rennes e Nantes e prima dell'incontro, il tecnico del Rennes Bruno Genesio aveva in qualche modo previsto lo scenario del match, ricordando che raramente i derby sono partite spettacolari. In un Roazhon Park di Rennes trascinato da una curva bollente, i 22 giocatori hanno offerto una partita piena di impegno, ma stringi stringi non ricchissima di occasioni, per la serie i derby non si giocano ma si vincono.

In questa lotta, è il Rennes che si è dimostrato il più forte. E' stato il primo a rendersi pericoloso, prima che a metà primo tempo il Nantes avesse l'unica occasione della propria partita: un tiro di Blas respinto da Gomis su Meling, e il pallone che finisce silla traversa. Nel secondo tempo il Rennes riprende a fatica, ma dopo una buona azione sulla sinistra, Terrier recupera il pallone e il suo tiro secco a rasoterra è stato deviato dal portiere avversario Lafont, prima di toccare il palo ed entrare in rete al 58esimo minuto. Bruno Genesio, l'allenatore del Rennes ha collegato la vittoria nel derby al successo in settimana per 2-0 sul Rosenborg in Conference League, ma abbassa i toni: "Non è esattamente una settimana perfetta. Possiamo sempre fare meglio e di più. Non è mai facile vincere due partite in una settimana, soprattutto con poca preparazione. Complimenti ai giocatori e allo staff, anche se penso che bisogna fare meglio in certe situazioni".