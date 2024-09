Serie C, alla Spal il derby emiliano: Carpi sconfitto 2-1

In uno dei tre posticipi della 5ª giornata del Gruppo B di Serie C, la Spal si impone 2-1 nel derby emiliano contro il Carpi. Un successo che permette ai padroni di casa di salire a quota 4, in virtù della penalizzazione di tre punti. Seconda vittoria di fila per la squadra ferrarese, distante solamente due lunghezze dal decimo posto, che vale i playoff, occupato momentaneamente proprio dal Carpi (6 punti).