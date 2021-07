Storico Union Saint Gilloise: dopo 50 anni vince il derby di Bruxelles contro l’Anderlecht!

L'Union Saint-Gilloise domina l'Anderlecht nel suo ritorno nella massima serie (1-3)

Deniz Undav, 25enne attaccante tedesco al suo secondo anno nel club, e Jean Thierry Lazare Amani, 23enne centrocampista ivoriano in prestito dallo Charleroi, hanno deciso con i loro gol il derby di Bruxelles, consegnando all’Union Saint Gilloise la prima vittoria in massima serie dopo 48 anni, con una vittoria in casa dell’Anderlecht che mancava da 50 anni esatti. L’Union Saint Gilloise, per il suo ritorno nella massima serie belga, si è regalata un debutto da sogno: 1-3 nella stracittadina. Doppietta per Undav (20′ e 62′) e gol Amani al 73esimo minuto di gioco. Il pareggio dei padroni di casa, allo scadere del primo tempo, non ha sortito effetti.