Sudwestderby, più falli che emozioni: il Kaiserslautern salva la faccia in 10

Falli ed emotività, ma poco gioco e poche occasioni. Al Fritz Walter Stadion finisce 0-0

Il Kaiserslautern ha dovuto anche giocare il secondo tempo in dieci, per il placcaggio nel finale di primo tempo fatto dal proprio difensore Marvin Senger sull'attaccante avversario Adrien Lebeau. E' finita 0-0, con il Kaiserslautern che ha stretto i denti e con il Mannheim che non è riuscito a far valere la propria superiorità, sia numerica che di classifica.