Vienna, scontri e tensioni nel derby: il Rapid vince 2-1 con l’Austria

Il big match della 7ª giornata della Serie A austriaca , il derby di Vienna tra Rapid e Austria , se lo aggiudicano i padroni di casa. La squadra allenata da Robert Klauß , ex vice di Julian Nagelsmann , grazie alle reti di Beljo e Seidl risponde al successo del Wolfsberger e torna in vetta alla classifica. Agli ospiti non basta il gol di Gruber .

Derby di Vienna al Rapid

Il derby di Vienna va al Rapid che si impone 2-1 contro l'Austria. Un successo pesante che permette alla compagine biancoverde di conquistare la testa della classifica di Bundesliga austriaca, con un punto di vantaggio su Wolfsberger e Linz, entrambe in seconda posizione a -1 (12 punti). Non basta la rete di Andreas Gruber all'Austria Vienna che era riuscita a pareggiare il gol siglato in avvio da Dion Beljo. La rete di Matthias Seidl ha indirizzato l'incontro in favore dei padroni di casa.